حماس تدين “المجزرة” في غزة وخان يونس وتوجه رسالة إلى الوسطاء

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة “المجزرة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) في مدينتي غزة وخان يونس“، يوم الأربعاء، وأسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

وقالت الحركة في بيان إن ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي يعد “تصعيداً خطيراً”، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى “استئناف الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس في البيان رفضها “الادعاءات الصهيونية حول تعرّض قواته لإطلاق نار، ونعتبرها محاولةً واهية ومكشوفة لتبرير جرائمه وانتهاكاته التي لم تتوقف”.

وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 300 شخص منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، كما تواصلت “سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، في تحدٍ إسرائيلي صارخ للضامن الأمريكي والإقليمي”.

وطالبت حركة حماس “الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على أبناء شعبنا”.

كما طالبت الحركة “الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بصفتهم جهات ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الوفاء بتعهداتهم، وإلزام الاحتلال المجرم بوضع حدّ فوري لخروقاته التي تهدّد مسار وقف إطلاق النار”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 25 شخصا وإصابة أكثر من 77 نتيجة استهداف جيش الاحتلال، خلال يوم الأربعاء.

واستشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارات لجيش الاحتلال استهدفت مدينتي غزة وخان يونس، مساء الأربعاء.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كان يستهدف قادة من حماس ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد إطلاق الرصاص على قوات تابعة له في خان يونس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قواته في الحادث.