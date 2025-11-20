مقتل جنديين.. الجيش السوري يستعيد مواقع هاجمتها قوات سوريا الديمقراطية شرقي الرقة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر هجوم قوات سوريا الديمقراطية على نقاط انتشار للجيش السوري في منطقة معدان شرقي محافظة الرقة بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وسيطرتها على مواقع عقب تمهيد عنيف بمختلف أنواع الأسلحة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): إن “قوات الجيش السوري ردت على مصادر النيران، ونفذت هجوما عكسيا مباشرا أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية”.

وحمل البيان قوات سوريا الديمقراطية تبعات هذا الاعتداء الذي وصفته بـ”الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري”.

المفاوضات

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الأربعاء، أن المفاوضات مع الحكومة السورية تسير ببطء لكن بثبات، لافتا إلى أن هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المفاوضات حتى نهاية العام الجاري.

وأثناء مشاركته في منتدى في دهوك بإقليم كردستان العراق، قال عبدي، إن انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الدولة السورية سيمنح سوريا ودول الجوار مزيدا من الاستقرار والسلام.

رفض التقسيم

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن “سوريا لا تقبل القسمة”، وأن “التقسيم يورث العدوى”.

وعن الأوضاع والعلاقة مع القوات الكردية في سوريا، قال الشرع “منطقة شمال شرق سوريا يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70%، وقسد لا تمثل كل المكون الكردي حتى نقول إن هذا صوت المنطقة هناك”.

وفي 10مارس/آذار الماضي، وقّع الشرع وعبدي اتفاقا في دمشق وُصف حينها بأنه تاريخي، ونص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

وأكد الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في البلاد.

كما تعهد الطرفان بتأمين عودة المهجّرين، ومحاربة فلول نظام بشار الأسد، ورفض أي محاولات للتقسيم أو بث الفتنة، على أن يُنفذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام الحالي.