السودان.. البرهان يتعهد بمواصلة “القضاء” على قوات الدعم السريع (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن الجيش والقوات المساندة له “ماضون في القضاء” على ما وصفها بـ “المليشيا المتمردة واستئصالها تماماً” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف البرهان خلال مخاطبته مصلين في أحد مساجد مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، أن “طريق القضاء على قوات الدعم السريع لا رجعة فيه حتى تُفنى ويتم تطهير كل شبر من أرض الوطن”، حسب قوله.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان حربا شرسة مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، اتخذت منحى جديدا مع سيطرة هذه القوات آخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.

وفي سياق آخر، قال البرهان إن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار التقى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة أسمرة، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في السودان، خاصة الجوانب الإنسانية والعسكرية، إضافة إلى موقف الخرطوم من المبادرات الدولية المتعلقة بالأزمة.

وأوضح عقار – وفق ما نقله إعلام مجلس السيادة – أن المباحثات تناولت أيضاً التطورات الإقليمية والدولية، وما وصفها بمحاولات الاستيلاء على موارد الدول الإفريقية، مؤكداً استعداد السودان للتعاون مع إريتريا ودول الإقليم لوضع إستراتيجية لمكافحة ما سماه “الاحتلال الناعم” الذي يتم عبر وكلاء وعملاء داخل الدول الإفريقية، على حد قوله.

من جانبه، أكد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تضامن بلاده مع حكومة وشعب السودان، مشيراً إلى أن إريتريا تستضيف أعداداً كبيرة من السودانيين في “وطنهم الثاني” دون أي قيد أو شرط، وفقاً لما نقله إعلام مجلس السيادة السوداني.