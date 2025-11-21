بوتين يعلق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يمكن أن “تشكّل أساسا لتسوية نهائية” للنزاع، متوعدا بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا رفضت كييف المقترح.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي بثته القنوات الروسية، أن الخطة الأمريكية “يمكن أن تشكّل أساسا لتسوية سلمية نهائية، لكن هذه الخطة لا تُناقش معنا بشكل ملموس”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إن “الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم عيد الشكر، يشكل مهلة مناسبة لأوكرانيا لتوافق على الخطة الأمريكية لإنهاء النزاع في هذا البلد”.

وأضاف ترامب لإذاعة شبكة فوكس نيوز “كان لديَّ الكثير من المُهل، وحين تسير الأمور على ما يرام كان ثمة توجه لتمديد المُهل. لكنني أعتقد أن الخميس هو مهلة مناسبة”.

في السياق، أوضح بوتين أن “خطة ترامب للسلام وُضعت قبل لقائه في ألاسكا”.

وأشار إلى أن “الإدارة الأمريكية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني، وأوكرانيا ضد هذه الخطة”.

وأردف بوتين “أكدنا مرارا أننا مستعدون للمفاوضات لحل الأزمة سلميا، لكن ذلك يتطلب نقاشا موضوعيا وتفصيليا للخطة المقترحة”.

لكن بوتين أكد أنه “إذا رفضت أوكرانيا خطة الولايات المتحدة للسلام فإن موسكو ستحقق أهدافها بالطرق العسكرية”.

تضييق خيارات زيلينسكي

وصباح الجمعة، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن تقدُّم الجيش الروسي في أوكرانيا يضيّق خيارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويدفعه إلى الجنوح نحو السلام.

وعن خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قال بيسكوف في مؤتمر صحفي “للولايات المتحدة بعض المقاربات في هذا الشأن، لكن لا يجري تناول أي شيء بالتفصيل حاليا”.

وأوضح أنهم على علم ببعض التعديلات بشأن الخطة، وأن الخطة لم تُقدَّم إلى روسيا رسميا، مشيرا إلى ضرورة عقد قمة بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

وأضاف “هذه القمة ضرورية ومهمة، لكن قبل ذلك يجب إجراء تحضيرات مكثفة على مستوى الخبراء”.

والخميس، أفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى زيلينسكي مسودة خطة من شأنها تعزيز العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر البيان أن زيلينسكي عقد اجتماعا مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة الخطة الأمريكية، وأنه سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة لمناقشتها.