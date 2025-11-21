ترامب يحدد موعد رد أوكرانيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تعتقد أن الخميس المقبل هو الموعد المناسب لرد أوكرانيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مع روسيا.

وبحسب وكالة رويترز، تريد واشنطن توقيع الاتفاق بحلول الخميس المقبل، وقد ناقش وفد أمريكي رفيع الخطة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، بينما تحاول الولايات المتحدة وضع “جدول زمني صارم” لإقرار الوثيقة، في وقت كشفت فيه رويترز أن أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعمل على إعداد مقترح مضاد للخطة الأمريكية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية أنها بحثت مع المستشار الألماني دعم بلادها للمقترح الأمريكي وما يتضمنه من ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

وبحسب ثلاثة مصادر تحدّثت لرويترز، فإن أوكرانيا والترويكا الأوروبية تعمل على صياغة خطة بديلة تتألف من 28 نقطة، مرجحة انضمام دول أوروبية أخرى إليها.

زيلينسكي: لن نخون مصالحنا

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستتعاون “بسرعة وبشكل بناء” مع الولايات المتحدة بشأن خطة السلام، لكنه شدد على أنه لن يضحي بالمصلحة الوطنية. ودعا شعبه إلى البقاء موحدا، محذرا من ضغوط سياسية متزايدة في الأيام المقبلة.

وأكد زيلينسكي أنه سيقترح بدائل للخطة الأمريكية، معترفا بأن كييف تواجه احتمال خسارة دعم واشنطن. وقال في خطاب مصور “قد تضطر أوكرانيا للاختيار بين فقدان الكرامة أو خطر فقدان شريك رئيسي”.

وقال إن الموقف الأوكراني جاء بعد مشاورات طارئة مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذين أكدوا له أن أي اتفاق يجب أن يضمن “سلاما حقيقيا ومشرّفا”. كما أجرى محادثة مع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن الخطة.

تفاصيل الخطة الأمريكية

ونشرت وكالات جزءا من تفاصيل الخطة الأمريكية التي تتضمن تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها، وتقليص عدد قواتها، وإجراء انتخابات خلال 100 يوم، والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف الناتو.

وتشمل الخطة الاعتراف بسيطرة موسكو بحكم الأمر الواقع على لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق شرق دونيتسك وتجميد خطوط التماس.

وتتيح الخطة استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا بقيادة أمريكية، تحصل واشنطن على نصف أرباحها.

وتنص البنود أيضا على إعادة دمج روسيا اقتصاديا وإجراء مناقشات حول رفع العقوبات تدريجيا.