ترامب يشيد بمسيرة زهران ممداني ويتوقع لقاء هادئا في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن لقاءه المرتقب في البيت الأبيض مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب الديمقراطي زهران ممداني “سيكون هادئا”.

وأشاد في تصريحات صحفية بـ”السباق الجيد” الذي خاضه ممداني، رغم اختلاف فلسفتهم السياسية، مؤكدا أن “جميعنا نريد أن تكون نيويورك قوية، وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد”.

وبعد حملة انتخابية طغت عليها التصريحات الحادة بينهما، يستقبل ترامب في واشنطن، الجمعة، زهران ممداني الذي أصبح أحد أبرز معارضيه.

وقال ممداني (34 عاما) إنه “مستعد لكل ما يمكن أن يحصل” في هذا الاجتماع الأول مع الرئيس الأمريكي الذي أحرج بعض ضيوفه أمام الصحافة أثناء استقبالهم في المكتب البيضاوي.

وحصل ممداني، وهو أول مسلم يفوز بمنصب عمدة المدينة، على 50.4 بالمئة من الأصوات، متقدما على أقرب منافسيه، المرشح المستقل أندرو كومو، بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

وممداني اشتراكي ومدافع عن حقوق المهاجرين، وهو نفسه وُلد في أوغندا لعائلة هندية، ويجسد معارضة قوية لترامب.

وقد بنى حملته الانتخابية بالكامل على موضوع تكلفة المعيشة التي ارتفعت بشدة في أكبر مدينة في الولايات المتحدة، متهما الرئيس بإعطاء الأولوية للأمريكيين الأكثر ثراء في حين تم انتخابه هو نفسه بناء على وعود تتعلق بتحسين القدرة الشرائية.