جيش الاحتلال يعلن قتل 6 فلسطينيين واعتقال 5 بزعم خروجهم من نفقين شرق رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قتله 6 فلسطينيين واعتقال 5 آخرين ادعى أنهم خرجوا من نفقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة شرق الخط الأصفر في المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل القطاع.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس، أن الجيش “قضى على 6 مخربين، وألقى القبض على 5 آخرين بعد خروج 15 ‘مخربا’ من نفقين في موقعين مختلفين شرق الخط الأصفر في شرق رفح”، وفق قوله.

وأوضح البيان أن “سلاح الجو الإسرائيلي قام بتوجيه من القوات في الميدان بالقضاء حتى اللحظة على 6 مخربين”.

وتابع البيان “في المقابل، اعتقلت قوات لواء ناحال 5 مخربين آخرين استسلموا للقوات، وجرى تحويلهم إلى التحقيق لدى الشاباك داخل إسرائيل”، وفق زعمه.

ومدينة رفح، توجد ضمن المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق ما يُعرف بالخط الأصفر، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أيام، تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 من مقاتلي حركة حماس عالقون داخل نفق في رفح، ولم تستجب تل أبيب حتى اللحظة لمطالب حماس والوسطاء بالسماح لهم بمرور آمن إلى مناطق سيطرة الحركة في القطاع.

وتفجرت قضية مقاتلي حماس العالقين في رفح، جراء حدثين أمنيين عقب التوصل إلى الاتفاق، الأول في 19 أكتوبر والثاني في 28 من الشهر ذاته، ادعت فيهما إسرائيل وقوع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، واتهمت حماس بخرق الاتفاق.

إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في أول تعقيب لها على الاشتباكات إن الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في رفح منذ عودة الحرب في مارس/آذار الماضي.