حماس: جيش الاحتلال يكثف نسف المباني بمناطق سيطرته شرق غزة

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عمليات نسف وتدمير للمباني السكنية خلف الخط الأصفر شرق قطاع غزة، في إطار ما وصفه بـ”عملية إبادة ممنهجة” تستهدف ما تبقى من مظاهر العمران بالقطاع.

وأضاف قاسم في بيان اليوم الجمعة أن “هذه السياسة الإجرامية تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار”، مشدداً على أن الأمر “يتطلب حراكاً حقيقياً من الوسطاء لوقف هذه التجاوزات الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ”.

وتشهد مناطق شرق غزة منذ أيام تصعيداً في أعمال التجريف والهدم، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية متفاقمة على المدنيين.

ويفصل “الخط الأصفر” بين مناطق انتشار جيش الاحتلال، والبالغة أكثر من 50% من مساحة القطاع شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب الإبادة في غزة، التي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وضمن خروقاتها، قتلت إسرائيل 280 فلسطينيا وأصابت 672 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر الأربعاء عن وزارة الصحة في غزة.