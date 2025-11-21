سرايا القدس تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في الضفة الغربية

أعلنت كتيبتا نابلس وجنين التابعتان لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من قرية تل وبلدة ميثلون شمالي الضفة الغربية، في إطار ما وصفته برد المقاومة على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة.

وأفادت كتيبة نابلس في بيان لها عبر منصة “تلغرام” بأن مقاتليها “تمكنوا من استهداف قوة مشاة راجلة قرب المنزل المحاصر بزخات كثيفة من الرصاص المباشر”، مؤكدة أن عناصرها “يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في قرية تل، وفق ظروف ومعطيات الميدان”.

في السياق ذاته، أعلنت كتيبة جنين أن إحدى تشكيلاتها القتالية في سرية بلدة ميثلون أكدت، بعد إعادة الاتصال بها، “تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع سجيل عصر اليوم، وذلك في مسار التعزيزات العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة”.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق شمالي الضفة الغربية، شملت مخيم الفارعة وبلدتي تل وبُرقين، تزامنا مع عمليات محاصرة منازل وانتشار عسكري مكثف ودفع بتعزيزات إضافية.

وأفاد شهود عيان أن قوة للجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة في محافظة طوباس من المدخل الجنوبي وانتشرت في محيط شارع سريس، قبل أن تفرض طوقا حول أحد المنازل.

وأضافوا أن القوات منعت الدخول والخروج من المنطقة، واعتلت أسطح عدد من المنازل.

وفي بلدة تل غرب مدينة نابلس، نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام تخللتها محاصرة منزل في الجهة الشمالية وانتشار قناصة على أسطح منازل قريبة.

أما في بلدة بُرقين غرب مدينة جنين، فقد اقتحمت قوة عسكرية كبيرة البلدة من المحورين الجنوبي والغربي، وفرضت طوقا على حي سكني، وحاصرت منزلا، بالتزامن مع دخول آليات عسكرية إضافية لتعزيز القوة الموجودة داخل البلدة.

وأدّت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية إلى مقتل ما لا يقل عن 1078 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.​​​​​​​