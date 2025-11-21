شهيد إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوبي لبنان (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن غارة نفذتها طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، سيارة على أطراف بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد شخص كان يقود السيارة، مشيرة إلى أن الاستهداف وقع في منطقة ضمن نطاق بلدية صور جنوبي البلاد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الجمعة، استشهاد 331 شخصا وإصابة 945 آخرين بنيران إسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

والخميس، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تسجيل أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أواخر 2024.

وقالت اليونيفيل إنه “يجري رفع تقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي”.