إسرائيل تتوغل في جنوب سوريا وتواصل خرق اتفاق فض الاشتباك

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم السبت باتجاه تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكرت الوكالة أن دبابتين وسيارتين عسكريتين للاحتلال توغلت من نقطة تل أحمر الشرقي باتجاه تل أحمر الغربي، ورفعت علم الاحتلال قبل أن تنسحب بالاتجاه ذاته الذي قدمت منه.

وأضافت الوكالة أن دورية أخرى للاحتلال مكونة من 6 آليات عسكرية توغلت باتجاه بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع دخول دورية أخرى للاحتلال إلى قرية عين الزيوان، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى قرية أبو قبيص في الريف الجنوبي أيضاً، ثم انسحبت في وقت لاحق.

وكانت دوريات تابعة للاحتلال توغلت أمس الجمعة باتجاه بلدات وقرى الصمدانية الشرقية وأم العظام وبريقة في ريف القنيطرة وفق الوكالة.

انتهاك اتفاق فض الاشتباك

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 وللقواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا باستمرار هذه الممارسات التي تصفها بالعدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يضمن وقف هذه الاعتداءات، باعتبارها تهديدا للاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.

وتؤكد سوريا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وهذه الاتفاقية تم توقيعها عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب أشهر من حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.