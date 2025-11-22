استشهاد شخص بقصف إسرائيلي لسيارته في النبطية جنوبي لبنان

استشهد شخص اليوم السبت بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارته في قضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا، غارة بصاروخين موجهين على سيارة كان يقودها على طريق عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية.

وأوضحت الوكالة فيما بعد أن القصف أسفر عن استشهاد الشاب كامل رضا قرنبش من بلدة زوطر الشرقية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة نحو 17000 آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.