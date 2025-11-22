حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات إسرائيل تقويض وقف إطلاق النار في غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خروق واسعة ومتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب سلسلة غارات مكثفة أدت إلى استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة أكثر من 83 آخرين، وفق حصيلة طبية أولية.

وقالت الحركة في بيان إن “تصاعد خروقات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية وقف محاولاته لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تمثل “استمرارا لعمليات القتل تحت ذرائع مختلقة”.

مئات الشهداء منذ بدء الخروق

وأوضح بيان الحركة أن “الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء خلال الفترة الماضية، نتيجة الغارات وعمليات القتل المتواصلة”، مشيرا إلى أن الاحتلال أحدث “تغييرات في خطوط الانسحاب بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء”.

وأكدت الحركة رفضها لما وصفتها بمحاولات “حكومة مجرم الحرب نتنياهو فرض أمر واقع جديد على الأرض”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تقوّض الاتفاق وتستهدف إعادة التصعيد في القطاع”.

دعوة إلى التدخل العاجل

ودعت حماس الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروق فورا، مؤكدة أن استمرار التصعيد يهدد بعودة المواجهات إلى مربعها الأول، ويعرّض حياة المدنيين في غزة لخطر أكبر.