غارات إسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفا عنيفا على جنوب لبنان مدعيا استهدافه منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش في بيان إن ” قواته قصفت منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة البقاع (شرق) وفي جنوب لبنان”، وفق زعمه.

وأضاف البيان أن “وجود هذه المنصات والنشاط العسكري في هذه المواقع يشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وفي وقت سابق اليوم، شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال سلسلة غارات على جنوب وشرق لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت سيارة على طريق وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، دون ذكر نتائجها.

وقبل ذلك، أوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ظهر السبت، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان دون أن تتحدث عن خسائر في الأرواح.

وأضافت أن الطائرات المغيرة ألقت صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة. وأردفت الوكالة، أن “الطيران الحربي المعادي شن غارتين على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك شرقي لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

كما شن طيران الاحتلال “غارات على منطقة الجبل الرفيع لجهة عربصاليم في قضاء النبطية”، وفق ذات المصدر. وأشارت الوكالة إلى “تسجيل تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء بلدات النبطية وعلى علو متوسط”.

وصباح السبت، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا، غارة بصاروخين موجهين على سيارة على طريق عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى كامل رضا قرنبش، دون تقديم تفاصيل أخرى.