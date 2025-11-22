غارة مفاجئة غرب غزة تسفر عن 5 شهداء.. وإعلام إسرائيلي يعلن تصفية قيادي بارز في منظومة الإنتاج العسكري لحماس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بالقرب من مفترق العباس غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه تم انتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال سيارة مدنية بالقرب من مفترق العباس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن “الهدف في غزة هو علاء الحديدي، مسؤول كبير في منظومة الإمداد في مقر الإنتاج في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس“.

وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية إن “مسلحين أطلقوا النار صباح اليوم على قوة من جيش الاحتلال داخل غزة، في حادث اعتبرته إسرائيل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وردا على ذلك، نفذت طائرة إسرائيلية عملية استهداف أسفرت عن تصفية قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس”.

ووفق مصدر أمني، فإن “المستهدف يعد من القيادات المسؤولة عن مجال الإنتاج العسكري داخل حماس، وقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقا بالهجوم عبر الآلية المشتركة في كريات غات”.

ضحايا تحت الركام

من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 7 شهداء و30 إصابة، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة القيود والاستهدافات المتكررة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفع عدد الشهداء إلى 318 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 788، في حين تم انتشال 572 ضحية من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69733 شهيدا و170863 إصابة.

#صورة| المركبة التي قصفها الاحتلال قرب مفترق العباس في حي الرمال بمدينة غزة وارتقى على إثرها 4 شهداء قبل قليل pic.twitter.com/qofY6KpZdJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2025

تصاعد خروقات الاحتلال

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي اليوم إن تصاعد خروقات الاحتلال، بما في ذلك القصف وتقدم قواته شرق غزة، يهدف إلى “تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض أمر واقع جديد على الأرض”.

ودعت الحركة الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى “تحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الانتهاكات فورا وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته”.

وحذرت (حماس) من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى “كارثة إنسانية أعمق” على سكان القطاع الذين يواجهون أوضاعا معيشية قاهرة.