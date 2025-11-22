كاهن هندوسي نافذ يقول إن الهندوس سيطردون المسلمين من الهند (فيديو)

قال الكاهن الهندوسي النافذ ديريندرا شاستري، المقرّب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن مليار هندوسي في الهند سيطردون المسلمين من البلاد تمامًا كما جرى طرد الهندوس من كشمير.

أدلى شاستري بهذه التصريحات التحريضية ضد المسلمين في منطقة ماثورا بولاية أوتار براديش شمالي الهند قبل أيام خلال مسيرةٍ راجلة ينفذها شاستري للترويج لفكرة “الدولة الهندوسية”.

وأثناء مخاطبته تجمعًا عامًا من مؤيديه قال شاستري إن الهند “بلد للهندوس”، وإن هناك “آخرين قدموا إلى هذا البلد ويجب طردهم” على حد قوله.

ووجه شاستري حديثه بشكل مباشر للمسلمين قائلا: “اشرحوا لأبناء قومكم. امنحوا أبناءكم تعليماً يجعلهم مثل عبد الكلام (الرئيس الهندي الراحل)، لا أن يصبحوا إرهابيين. إذا لم تُصلحوا سياستكم التعليمية، وإذا استمرت مدارسكم الدينية (المدارس الإسلامية) في تعليم الإرهاب، فلن يكون بعيدًا ذلك اليوم الذي لن يُسمح فيه لكم ولا لأجيالكم القادمة بالعيش في الهند”.

وتابع الكاهن قائلًا إن “مليار هندوسي” سيطردون المسلمين من البلاد كما طُرد البانديت (الهندوس) من كشمير.

وقال: “إن مليار هندوسي في هذا البلد سيطردونكم — الدستور سيطردكم، والقانون سيطردكم. وإلا فسيكون مصيركم مثل البانديت الكشميريين. ستُحرق ممتلكاتكم، وسيُسلب نسلكم، وستهربون”.

كان الهندوس الكشميريون (البانديت) قد فرّوا من وادي كشمير في أوائل عام 1990 بسبب تصاعد أعمال العنف في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وأشار شاستري إلى أن هندوسًا من دول متعددة فرّوا إلى الهند، ثم تساءل مخاطبًا المسلمين: “إلى أين ستذهبون إذا حدث اضطراب أو استمرت التفجيرات في الهند؟”.

وكان شاستري يشير بهذا إلى الانفجار الذي وقع قرب القلعة الحمراء في دلهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والذي أودى بحياة 13 شخصًا. واعتقلت السلطات عددا من المشتبه بهم، من بينهم عدد من مسلمي كشمير.

وتعليقا على هذه التصريحات وصف شوكت علي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين في أوتار براديش، للجزيرة مباشر، تصريحات شاستري بأنها تعبر عن “سياسة كراهية” تُمارس بتحريض من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وقال علي: “ديريندرا شاستري مهرّج يعمل بإيعاز من الحزب الحاكم. من هو حتى يطرد أحدًا من البلد؟ هذه ليست مملكة، بل ديمقراطية. هذا ليس بلد والد ديريندرا شاستري. هذا بلد تنتمي إليه جميع الأديان، وليس له دين محدد، بل هو بلد علماني”.

وأضاف أن شاستري “يحتاج إلى علاج نفسي. لقد سُمح له بتأجيج الانقسام المجتمعي في أوتار براديش بإيعاز من حزب بهاراتيا جاناتا”.

ويرى علي أنه لن تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد شاستري ما دام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم هو المسيطر، مشيرًا إلى أن شاستري سبق أن أدلى بتصريحات “مثيرة للفتنة” في الماضي، ولم يحدث أي تحرك ضده.

ودعا علي أحزاب المعارضة وزعماءها إلى الرد عليه والاحتجاج ضده.

#WATCH | Mathura, UP | Actors Shilpa Shetty Kundra and Rajpal Yadav attend the Sanatan Hindu Ekta Padyatra initiated by Bageshwar Dham Sarkar Acharya Dhirendra Krishna Shastri. pic.twitter.com/R42AG0d7Xo — ANI (@ANI) November 14, 2025

وقاد شاستري مسيرة راجلة باسم “مسيرة وحدة الهندوس” بين 7 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انطلقت من دلهي إلى ماثورا بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وكانت المسيرة تهدف إلى الترويج لـ”الدولة الهندوسية” و”وحدة الهندوس”، وشارك فيها وزراء وقادة من الحزب الحاكم ولاعبو كريكت وممثلون من بوليوود.

يُذكر أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي حضر فعالية لشاستري في فبراير/شباط من هذا العام، وصف شاستري سابقًا بأنه “شقيقه الأصغر” وأشاد بجهوده في “توحيد الهندوس”.