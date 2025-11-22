ملفات ابستين.. نائبة أمريكية وحليفة سابقة لترامب تعلن استقالتها من الكونغرس

أعلنت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين، الحليفة السابقة البارزة لدونالد ترامب في الكونغرس، استقالتها الجمعة من مجلس النواب بعد خلافها مع الرئيس الجمهوري بشأن ملفات إبستين وقضايا أخرى.

وقالت غرين النائبة عن ولاية جورجيا في بيان “سأستقيل من منصبي وآخر يوم عمل لي سيكون في 5 يناير/ كانون الثاني 2026”.

وأضافت “إن الدفاع عن النساء الأميركيات اللواتي اغتصبن في سن الرابعة عشرة وتعرضن للاتجار بهن والاستغلال من قبل رجال أثرياء وذوي نفوذ، لا ينبغي أن يؤدي إلى وصفي بالخائنة وتهديدي من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي ناضلت من أجله”.

واختلف ترامب وغرين في نزاع علني، حيث انتقدت تايلور غرين، تركيز ترامب على السياسة الخارجية وإحجامه عن الكشف عن المزيد من الوثائق المتعلقة بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.

ووصفها ترامب بأنها “خائنة” و”حمقاء” وقال إنه سيؤيد منافسا لها عندما تترشح لإعادة انتخابها العام المقبل.

مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الأسبوع الماضي، على تشريع يكلف وزارة العدل بالكشف عن وثائق من تحقيقها المطول في قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية.

وحتى وقت قريب، كان ترامب يحث المشرعين الجمهوريين على معارضة هذا الإجراء، محذرا من أن نشر سجلات التحقيقات الداخلية قد يشكل سابقة يرى أنها قد تلحق ضررا بالرئاسة، وفقا لمساعدَين في الكونغرس. لكنه تراجع عن موقفه بعد أن اتضح أن مشروع القانون يحظى بدعم كاف من الحزبين لإقراره، سواء بدعمه أو بدونه.

واحتفل ترامب الجمهوري بالتوقيع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فيه أن الإجراء سيساعد في كشف “الحقيقة حول بعض الديمقراطيين وارتباطاتهم بجيفري إبستين”.

واتهم ترامب الديمقراطيين باستغلال فضيحة إبستين لتقويض إنجازاته وصرف الانتباه عما وصفه بانتصارات السياسة الجمهورية.

وصور ترامب إبستين كحليف للديمقراطيين، وقال إن نشر الوثائق المرتقب سيكشف “علاقاتهم” به.

وأكدت وزيرة العدل بام بوندي في مؤتمر صحفي أن الوزارة ستفرج عن وثائقها المتعلقة بإبستين في غضون 30 يوما.وقالت بوندي “سنواصل الالتزام بالقانون وندعم أقصى درجات

الشفافية”.