موسى أبو مرزوق: نتنياهو يختلق الذرائع لخرق اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باختلاق الذرائع والتوسع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار قتل المئات من المدنيين، محذرا من محاولات تل أبيب لإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعرقلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال أبو مرزوق، للجزيرة مباشر، إن “كل التقارير الإسرائيلية بشأن استئناف حماس للقتال محض كذب”، وأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يختلق الذرائع من أجل خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدا حرص الحركة على إنجاح الاتفاق لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار

ونفى القيادي في حماس بشكل قاطع ما تردد عن تعليق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار وتعمل على ضمان الالتزام بالاتفاق، مع دعوة إسرائيل إلى احترام تعهداتها وعدم استهداف المدنيين.

إسرائيل تواصل الخروق يوميا

وأشار أبو مرزوق إلى أن إسرائيل لم تنفذ أي جانب من جوانب المرحلة الأولى للاتفاق، مستغلة المساعدات الإنسانية أداة لتضليل الرأي العام، في حين تتواصل الخروق اليومية التي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.

وأضاف أن “تل أبيب تلجأ إلى الوسيط الأمريكي غير النزيه لتبرير إخفاقاتها، رغم أن هذا الوسيط اتخذ لنفسه موقع الحكم والوساطة في آن واحد”.

إسرائيل تستخدم الأدوات الإنسانية لأغراض عسكرية

وأكد أبو مرزوق أن إسرائيل تستخدم كل الأدوات الإنسانية لأغراض عسكرية، وأن الحركة تسعى “بكل مصداقية” إلى وقف الحرب وتقديم المساعدات لشعبها، ومتابعة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن محاولات إسرائيل لإفشال الاتفاق تهدف إلى التهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، ومنع التنفيذ الكامل لما نص عليه القرار الدولي.

الحركة ستتعامل مع القوة الدولية بإيجابية

وبشأن القوة الدولية المزمع تشكيلها لحفظ السلام في غزة، شدد أبو مرزوق على أن الحركة ستتعامل معها بإيجابية، ولن يكون هناك صدام معها، مؤكدا أن كل ما يتعلق بهذه القوة يحتاج إلى حوار مسؤول لضمان التعامل مع السلاح بطريقة منظمة من دون المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة الشرعية.

التنسيق مع الوسطاء الدوليين

وأشار القيادي في حماس إلى أن الحركة مستمرة في التنسيق مع الوسطاء الدوليين، لمتابعة تطبيق الاتفاق وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، محذرا من أي محاولات إسرائيلية لإعادة الحرب أو فرض نموذج مشابه للنزاع اللبناني داخل قطاع غزة.

واختتم أبو مرزوق تصريحه بتأكيد التزام حماس بوقف إطلاق النار، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم حقوق الفلسطينيين، مع التزام الحركة بالقرارات الأممية بما يحقق مصالح شعبها، ويحميه من العودة إلى دائرة الحرب والإبادة.