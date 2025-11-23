إيران: اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد اعتباره (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن التدخلات الغربية في عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤدي إلى إرباك علاقاتها مع باقي الدول.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم الانصياع للإملاءات الأمريكية.، وشدد على أن اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد اعتباره.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الخميس إنهاء اتفاقية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقعة في القاهرة، ردا على قرارها الأخير.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا في اجتماع مغلق الخميس، يطالب إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.

وأعلنت القاهرة في 9 سبتمبر/أيلول الماضي توصّل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/حزيران 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.

ووجه بقائي اتهامات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإخلال بالاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، والخضوع لإملاءات أمريكية و”صهيونية”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول فرض الإملاءات والشروط المسبقة على بلاده، معتبرا أن الولايات المتحدة غير جادة في المفاوضات، وأضاف أن “العقوبات الأمريكية على بلادنا جائرة”. وأشار بقائي إلى أن الدول الغربية لا تؤمن بالمفاوضات وتحاول فرض شروطها، وأكد أنه لا خطط لعقد لقاء بين دول الترويكا الأوربية والوفد الإيراني الذي سيزور لاهاي.

لا تنازل عن تخصيب اليوارنيوم

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن كل قرار يتعلق ببرنامج إيران النووي يضع في الاعتبار مصلحة طهران وشعبها، مؤكدا “لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء الخاصة بتخصيب اليورانيوم وبرنامجنا النووي السلمي”.

وحول التطورات الجارية في المنطقة رفضت الخارجية الإيرانية أي تدخل أمريكي في السودان، واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تصعيد النزاع هناك.

العلاقات مع الجوار

وأشار بقائي إلى أن علاقة بلاده مع السعودية جيدة ومتنامية، كما أن العلاقة مع لبنان جيدة وقائمة على الاحترام مشيرا إلى أن إجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين. وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق يصب في مصلحة طهران.

الإبادة مستمرة في غزة

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى محاسبة “الكيان الصهيوني” على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة ولا توجد هدنة. وشدد على أن إسرائيل يشكل مصدر تهديد للمنطقة بأسرها. وأضاف أن “الدول الغربية التي تصدر السلاح للكيان الصهيوني تتحمل مسؤولية استمرار جرائمه في غزة”.