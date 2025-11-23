تحذير: 79% من المسافرين مُعرَّضون لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من أخطار متزايدة مرتبطة باستخدام منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، مؤكدا أن 79% من المسافرين يعرّضون بياناتهم الشخصية للخطر دون دراية عند شحن هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية في الأماكن العامة.

وأوضح المجلس في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد، أن بعض منافذ الشحن قد تكون مزوَّدة ببرمجيات خبيثة أو أنظمة تجسس قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر هجمات تُعرف باسم “الهجمات الخبيثة عبر الشحن” (Juice Jacking)، تستغل تفعيل بروتوكولات نقل البيانات تلقائيا عند توصيل الجهاز.

وأضاف البيان أن تجاهل إجراءات الحماية قد يؤدي إلى سرقة كلمات المرور والملفات أو تثبيت تطبيقات ضارة من دون علم المستخدم، لافتا إلى أن 68% من الشركات تعرضت سابقا لاختراقات ناتجة عن منافذ شحن غير آمنة، وهو ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الرقمية.

مؤشرات على تعرُّض الجهاز للاختراق

وعدَّد المجلس علامات تحذيرية قد تشير إلى إصابة الجهاز ببرمجيات خبيثة، أبرزها:

الاستنزاف السريع للبطارية

بطء في أداء التطبيقات

انهيار النظام بشكل متكرر

ظهور رسائل ورموز غير مألوفة

نصائح لحماية للمسافرين

وقدَّم المجلس نصائح وقائية لتجنب هذه الأخطار، من بينها:

اصطحاب شاحن شخصي وتجنب منافذ الشحن العامة قدر الإمكان

رفض أي طلبات لنقل البيانات أثناء الشحن

تفعيل التحقق بخطوتين والدخول البيومتري (البصمة/الوجه)

مراجعة أذون التطبيقات ومنع الوصول غير الضروري إلى الصور والرسائل وجهات الاتصال

كما شدد المجلس على ضرورة التأكد من سلامة التطبيقات المثبتة، محذرا من أن بعضها قد يحتوي على أدوات تجسس وسرقة بيانات بنكية.

يأتي هذا التحذير ضمن حملة توعوية أطلقها المجلس بعنوان “النبض السيبراني” لتعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في الفضاء الرقمي والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتنامية.