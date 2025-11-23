حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 27 خرقا السبت أسفرت عن استشهاد 24 مواطنا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 497 خرقا موثقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، بينها 27 خرقا وقعت يوم السبت، وأسفرت عن استشهاد 24 مواطنا وإصابة 87 آخرين، في ما وصفه البيان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وأكد البيان أن الخروق المتصاعدة أدت منذ بدء الهدنة إلى استشهاد 342 مدنيا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة 875 مواطنا بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال 35 فلسطينيا خلال عمليات توغل، وصفها المكتب بأنها تعسفية، وجرت داخل الأحياء السكنية والمناطق الزراعية.

وأوضح المكتب أن الاعتداءات شملت 142 عملية إطلاق نار مباشر على منازل ومواطنين ومخيمات نازحين، و21 عملية توغل تجاوزت فيها آليات الاحتلال الخط الأصفر المحدَّد، إضافة إلى 228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، و100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل سياسة ممنهجة لخلق دمار واسع ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى “خرق جسيم” لاتفاقيات جنيف.

وشدَّد المكتب الإعلامي الحكومي على أربعة مواقف رئيسة:

إدانة شديدة لاستمرار الاحتلال في خرق الاتفاق وارتكاب اعتداءات على المدنيين والمنشآت.

تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الانتهاكات، التي تهدد جهود تثبيت الهدنة.

دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسيطة والأطراف الضامنة إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق.

التأكيد أن استمرار الخروق يهدد فرص الاستقرار، وأن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي.

واختتم البيان بالتشديد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتصاعدة.