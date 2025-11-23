حماس تبحث في القاهرة خروقات الاحتلال لوقف النار والمرحلة الثانية من الاتفاق

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا قياديا برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، عقد اليوم الأحد، في القاهرة اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة ملامح المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفق البيان، أكد الوفد التزام الحركة الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددا على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي “تهدد بتقويض الاتفاق”.

ودعا إلى آلية واضحة برعاية الوسطاء تتيح الإبلاغ الفوري عن أي خرق واتخاذ إجراءات تمنع التصعيد والإجراءات الأحادية.

وبحسب البيان، ناقش الوفد ملف مقاتلي رفح، مؤكدا ضرورة إيجاد معالجة عاجلة لهذه القضية عبر جهود الوسطاء، مع الإشارة إلى أن التواصل مع المقاتلين لا يزال منقطعا.

وأشاد وفد حماس بجهود الوسطاء المستمرة منذ وقف “حرب الإبادة”، ونقل تقديره للقيادة المصرية ودورها في متابعة الاتفاق ودعم الجهود الإنسانية والسياسية.

وضم الوفد القيادي كلا من خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي الدكتور غازي حمد.