روسيا تعلن السيطرة على 3 مناطق.. وهجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة قرب موسكو (فيديو)

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، سيطرته على 3 مناطق جديدة شرقي أوكرانيا، في حين تتواصل المعارك العنيفة على مختلف الجبهات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحكمت السيطرة على منطقة بتريفسكه في دونيتسك، إضافة إلى تيخه وأوترادنه في منطقة دينبروبيتروفسك التي تشهد تقدما ميدانيا روسيا متسارعا منذ الصيف.

ويعاني الجيش الأوكراني ضغوطا متزايدة على الجبهات الشرقية، حيث يخوض معارك للدفاع عن آخر معاقله، في وقت تراجعت فيه قواته شمال البلاد وجنوبها، في حين حافظت خطوط المواجهة على جمود نسبي خلال الأشهر الأخيرة.

مباحثات في جنيف بشأن خطة ترامب

بالتوازي، يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون في جنيف لبحث خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتضمن 28 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4 سنوات.

وتبدي كييف قلقا بالغا من الخطة، التي تشتمل -بحسب تقارير- على مطالب روسية، بينها تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا، وخفض حجم قواتها المسلحة، ووقف مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي المقابل، تنص الخطة على ضمانات أمنية غربية تمنع تكرار أي هجوم عسكري روسي مستقبلي، وهو مطلب أوكراني دائم منذ 2014.

وحض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا على التفاوض على أساس الوثيقة، مهددا بمواصلة الهجمات إذا رفضت كييف الانخراط فيها.

Ukraine's military struck the Shatura Thermal Power Plant in Moscow Oblast overnight on Nov. 23. The Shatura plant is one of Russia’s oldest and largest electricity and heat generation facilities, supplying the wider Moscow region. pic.twitter.com/nUQiod8UuQ — ConflictLive (@conflict_live) November 23, 2025

هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة قرب موسكو

وفي تطور ميداني آخر، قصفت طائرات مسيَّرة أوكرانية محطة شاتورا للطاقة في منطقة موسكو، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير وانقطاع التدفئة عن آلاف السكان، وفق حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف.

وأظهرت تسجيلات مصوَّرة تصاعد دخان كثيف وكرات لهب من الموقع، في حين أكدت السلطات تشغيل أنظمة طاقة احتياطية ونشر وسائل تدفئة متنقلة مع اقتراب درجات البرودة من التجمد.

وتُعَد شاتورا من أقدم محطات الكهرباء الروسية، وشُيدت في عهد فلاديمير لينين، وتخدم منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 33 ألف نسمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 75 طائرة مسيَّرة أوكرانية، اليوم، بينها 36 فوق البحر الأسود، وأخرى فوق منطقة موسكو، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطار فنوكوفو الدولي.