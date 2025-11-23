لمنع هروبه.. الشرطة البرازيلية تنقل الرئيس السابق بولسونارو إلى مركز احتجاز

نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا، يوم السبت، بعد أشهر من وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله وخضوعه للمراقبة الإلكترونية.

وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس باحتجاز بولسونارو، 70 عاما.

وأشار القاضي إلى خطر عرقلة أنصار بولسونارو المعتصمين لمراقبة الشرطة لإقامته الجبرية، إضافة إلى وجود أدلة على التلاعب بجهاز التتبع المثبت على كاحل الرئيس السابق في الليلة السابقة.

وبحسب وكالة رويترز، كتب القاضي في قراره: “الاضطرابات الناجمة عن التجمع غير القانوني لأنصار المدان تتيح فرصة كبيرة لتعريض الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير الاحترازية للخطر، مما يسمح له بالهروب في نهاية المطاف”.

وحُكم على الرئيس اليميني السابق في سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.