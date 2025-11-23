نتنياهو يزعم أن حماس تنتهك وقف إطلاق النار ويهدد حزب الله (فيديو)

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تكف عن انتهاك وقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية أن حكومته ستواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدرته على تهديد إسرائيل.

حماس واختراق الخط الأصفر

وادعى رئيس وزراء الاحتلال أنه كانت هناك محاولات عدة من قبل حماس لاختراق الخط الأصفر و”محاولة الاعتداء على جنودنا”. وقال “تمكنا من القضاء على العديد من المخربين وكذلك أسر آخرين من الأنفاق في رفح“.

وشدد نتنياهو أن العمليات الفورية لإحباط الهجمات ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل تلقائي ودون الاعتماد على أي طرف أو الحصول على موافقات. وأشار إلى أن “إسرائيل مسؤولة عن أمنها ونحن نقرر بلا اعتماد على أي جهة ردنا على أي خروقات لوقف إطلاق النار”.

اعتداءات الاحتلال

واتهمت حركة حماس، أمس السبت، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خروق واسعة ومتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب سلسلة غارات مكثفة أدت إلى استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة أكثر من 83 آخرين، وفق حصيلة طبية أولية.

وأوضح بيان الحركة أن “الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء خلال الفترة الماضية، نتيجة الغارات وعمليات القتل المتواصلة”، مشيرا إلى أن الاحتلال “أحدث تغييرات في خطوط الانسحاب بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء”.

ودعت حماس الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروق فورا، مؤكدة أن استمرار التصعيد يهدد بعودة المواجهات إلى مربعها الأول، ويعرّض حياة المدنيين في غزة لخطر أكبر.