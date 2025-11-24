أستراليا.. برلمانية يمينية تثير الغضب بارتدائها النقاب في مجلس الشيوخ (فيديو)

أثارت السياسية الأسترالية اليمينية المتطرفة بولين هانسون جدلا واسعا داخل مجلس الشيوخ بعد دخولها القاعة مرتدية نقابا أسود ورفضها خلعه.

وكانت هانسون، المنتمية إلى حزب “أمة واحدة” المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة والمسلمين، تحاول تقديم مشروع قانون لحظر تغطية الوجه بالكامل في أستراليا، وهو تشريع تدفع باتجاهه منذ سنوات.

وبعد دقائق من منعها من عرض مشروعها، عادت إلى القاعة مرتدية النقاب وجلست بين المقاعد، ما فجّر حالة جدل وغضب بين النواب.

وقالت زعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ لاريسا ووترز إن الخطوة “استهزاء بالمؤمنين”، مضيفة أنها تمثل فعلا “عنصرياً للغاية”.

من جهتها، وصفت وزيرة الخارجية ورئيسة التكتل الحكومي بيني وونغ التصرف بأنه “غير محترم”، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس يمثلون “مؤمنين من ديانات وخلفيات مختلفة، وواجبهم التعامل بشكل لائق ومحترم مع الجميع”.

Breaking: The Senate has been suspended after One Nation Senator Pauline Hanson entered the chamber wearing a burqa and refused to remove it despite objections from multiple senators and the President of the Senate. Pauline Hanson remained defiant, refusing to comply with the… pic.twitter.com/sQvOsCCVaE — Rukshan Fernando (@therealrukshan) November 24, 2025

تعليق جلسة مجلس الشيوخ

وتم تعليق جلسة مجلس الشيوخ بعد رفض هانسون الامتثال لطلب رئيس المجلس بخلع النقاب، فيما جرى إخفاء اللقطات الرسمية للواقعة عبر حجب الكاميرات داخل القاعة.

وتعد هذه ثاني مرة تقدم فيها هانسون على ارتداء النقاب داخل البرلمان، بعدما فعلت ذلك عام 2017 بذريعة المخاوف الأمنية، وربطت حينها بين النقاب والإرهاب، وهي تصريحات قوبلت بانتقادات واسعة.

وفي تبريرها الأخير، قالت هانسون إن وجود شخص “يغطي جسده بالكامل داخل البرلمان قد يسبب شعورا بعدم الأمان”، معتبرة أن “أي شخص قد يخفي ما تحته”، قبل أن تضيف: “هذا بلدنا وليس دولة إسلامية”.

وتأتي الواقعة في ظل تنامي الجدل في أستراليا حول الحجاب والنقاب وسياسات الهجرة، وسط تحذيرات من توظيف الرموز الدينية في الحملات السياسية اليمينية وتحريض الرأي العام.