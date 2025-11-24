بعد إصابة 3 أطفال.. حماس: مخلفات العدوان الإسرائيلي قنابل موقوتة يجب إزالتها

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجهات الدولية إلى تحرك عاجل لإزالة المخلفات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووصفتها بأنها قنابل موقوتة تشكل خطرا على الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، عقب إصابة 3 أطفال في وقت سابق اليوم الاثنين، بمناطق مختلفة من مدينة غزة جرّاء انفجار مخلفات عسكرية إسرائيلية، وفق ما أفاد به بيانان للشرطة والدفاع المدني.

وقال قاسم إن “هذه المخلفات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة توقع إصابات بين الأطفال في القطاع”.

كما حذر من حجم الأخطار المتزايدة على الفلسطينيين في القطاع جرّاء هذه المخلفات بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتدمير، في إشارة إلى خروق إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا قاسم الجهات الدولية ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لإزالة المخلفات الخطرة في قطاع غزة، واصفا هذه المخلفات بأنها “قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت”.

ووفق شهود عيان، فقد ترك جيش الاحتلال في المناطق التي انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار قذائف غير منفجرة وأجساما مفخخة ومموهة على شكل ألعاب أو علب غذائية.

ووفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن قطاع غزة يضم 20 ألف قذيفة وقنبلة غير منفجرة، خلَّفها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة، بما يشكل تهديدا على حياة المدنيين.

ومنذ سريان الاتفاق، وقعت إصابات عدة بانفجارات نجمت عن هذه المخلفات التي باتت تهدد حياة الفلسطينيين، في حين لم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة بشأن عددهم.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلَّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح.