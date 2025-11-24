حزب الله يشيع هيثم الطبطبائي بعد اغتياله في قصف إسرائيلي (فيديو)

شيع حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، قائده العسكري هيثم علي الطبطبائي و4 من عناصره، غداة اغتيالهم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت الضاحية الجنوبية مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف، استجابة لدعوة الحزب الذي وصف الطبطبائي بأنه “القائد الجهادي الكبير”.

ويُعد الطبطبائي أعلى مسؤول عسكري في حزب الله يقتل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد حرب استمرت عاما بين الجانبين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن سلاح الجو نفذ غارة دقيقة على حارة حريك أسفرت عن “اغتيال هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله”، إلى جانب 4 عناصر آخرين.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قوته العسكرية، وتواصل تنفيذ ضربات جوية متفرقة خصوصا في الجنوب اللبناني.

وبحسب سيرة وزعها حزب الله، فإن الطبطبائي، الذي تولى مهام قتالية في سوريا واليمن، كان قد تسلم “القيادة العسكرية في المقاومة الإسلامية” بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي فقد فيها الحزب أمينه العام السابق حسن نصرالله وعددا من أبرز قادته الميدانيين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على السلطات اللبنانية لتسريع تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، والذي نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في 5 أغسطس/آب الماضي نزع سلاح الحزب، وبدأ الجيش اللبناني منذ سبتمبر بتنفيذ خطة تفكيك البنية العسكرية، بينما رفض حزب الله القرار، واصفا إياه بأنه “خطيئة” ومحذرا من تداعياته السياسية والأمنية.