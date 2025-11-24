خبير استراتيجي: “ما فشل نتنياهو بتحقيقه بالقوة تريد واشنطن إعادة تكييفه أمميا ودوليا”

أشار الخبير الاستراتيجي والعسكري د/ نضال أبو زيد إلى محاولة الإدارة الأمريكية نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحت مظلة أممية.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال أبو زيد “ما فشل نتنياهو بتحقيقه بالقوة تريد الولايات المتحدة الآن إعادة تكييفه ليتم تحت مظلة أممية وغطاء دولي”.

القوة الدولية في غزة.. ترقب وحذر من طبيعة المهام pic.twitter.com/Kk3RixSDn4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2025

وأوضح أبو زيد أن الهدف من تشكيل قوة دولية عاملة في غزة هو نزع سلاح حركة حماس قائلا “لذلك ذهبت الولايات المتحدة إلى تشكيل هذه القوة لكن هناك العديد من التعقيدات رغم الإشارة إلى أن هذه القوة ستكون جاهزة في بداية عام 2026”.

وأكد أبو زيد أيضا أن فرنسا سترسل قوات ستكون في الغالب هي رأس الحربة في هذه القوات المزمع إرسالها إلى غزة مضيفا “هناك 100 جندي فرنسي ولكن حتى الآن لا توجد موافقة من جانب العديد من الدول التي طرحت عليها فكرة الانضمام لهذه القوة بتوافق أممي حتى أن آذربيجان اعتذرت اليوم لسبب رئيسي”.

وكشف أبو زيد أن هذا السبب هو رؤية هذه الدول لافتقاد هذه القوة إلى شرعية أممية تحت البند السادس لميثاق الأمم المتحدة مردفا “هي ليست تحت البند السادس أي ليست قوة حفظ سلام مما يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لأن تكون هذه القوة تحت البند السابع بأن تكون قوة فرض سلام”.

وأوضح أبو زيد أن الفارق هنا هو أن هذه القوة ستكون مكلفة بخوض مواجهات مسلحة مع المقاومة في غزة وهذا الأمر هو ما ترفضه أغلب الدول.