للمرة الثانية خلال يوم.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة السورية

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، للمرة الثانية خلال اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) على موقعها الرسمي.

وذكرت “سانا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، مساء اليوم، في قريتَي رويحينة وبريقة بريف القنيطرة.

وأشارت إلى أن “قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 سيارات توغلت في قرية رويحينة”.

وأوضحت أن تلك القوة نصبت حاجزا على مقربة من نقطة قوات الأمم المتحدة (الأوندوف) على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة.

كما أشارت إلى أن قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات، توغلت في قرية بريقة، ونصبت حاجزا مؤقتا عند مفرق الكباس وسط القرية، ثم غادرت المكان.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، ومنها باتجاه تل كروم جبا بريف المحافظة الشمالي.

وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال عمليات الدهم والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ومُلغاة وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك 1974.