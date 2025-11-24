“لن نترك أرضنا”.. أهالي بلدة “بيت ليف” يتمسكون ببيوتهم رغم التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حالة الذعر بين أهالي بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، عقب تهديدات إسرائيلية بالقصف.

وقبل أيام أصدر جيش الاحتلال خريطة لبلدة بيت ليف مدّعيًا وجود عشرات المواقع التي تضم منشآت عسكرية، من دون أن يوجّه إنذارًا بالإخلاء أو القصف، مما أدّى إلى موجة من الذعر بين السكان.

وقال أحد المواطنين بكاميرا الجزيرة مباشر باللهجة اللبنانية: “نحنا باقين هون، شو ما صار، راح نعمر المكان، أنا بكفّي ببيتي وما راح فلّ”.

وقالت مواطنة أخرى: “أهلي كبار بالعمر، القلق يواكبنا دومًا، وين بدنا نروح فيهم؟” وتابعت: “الدولة لازم توفّر مقوّمات الصمود على أرضنا”.

وتمنّت امرأة “زوال دولة إسرائيل حتى يعود الأهالي إلى منازلهم والبقاء في أراضيهم”.

وعبّر أحد الأهالي عن خوف السكان على أطفالهم من التهديدات الإسرائيلية، مشددًا على أهمية وجود الدولة وتأمين احتياجات المواطنين.

وقالت إحدى النساء: “ليس لنا سوى هذه البيوت، نقوم بزرع هذه الأراضي حتى نعتاش منها”، مؤكدة عدم ترك أرضها رغم التهديدات.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان في خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسط تسريبات إعلامية عن خطط لشن هجوم جديد على البلاد.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانًا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا آخرين.

وخلال هذه الحرب احتلّت إسرائيل خمس تلال لبنانية في الجنوب، ونصّ الاتفاق على أن تنسحب منها بعد 60 يومًا، إلا أنها لم تلتزم بذلك، بينما تواصل إضافة إلى ذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.