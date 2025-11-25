سياسة|إسرائيل

“أطلع بره”.. الوزير المتطرف بن غفير يهدد بدو النقب (فيديو)

25/11/2025

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير استفزازاته خلال زيارته لقرية اللقية العربية في النقب، بالتزامن مع انطلاق حملة الشرطة الجديدة تحت اسم “نظام جديد”، التي أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة في بلدات المنطقة.

وخلال الزيارة، اندلع اشتباك كلامي حاد بين بن غفير وعضو الكنيست عن القائمة الموحدة وليد الهواشلة، حيث أطلق بن غفير تصريحات استفزازية قال فيها موجهاً حديثه للحضور: “من هو سيئ سنسحقه، جئت لأتعامل مع من هو سيئ، أنا لا أخاف منكم أنا صاحب المكان هنا”، ما زاد التوتر في أجواء البلدة.

ورد الهواشلة قائلا: “يا عنصري، لم تفعل شيئا حيال جرائم القتل في المجتمع العربي”، وأضاف: “أنت هنا فقط لإثارة الاستفزازات”.

وسرعان ما تعالى الهتاف ضد بن غفير حيث طالبه السكان بالخروج.

وكانت حملة “نظام جديد” قد بدأت نهاية الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تستهدف ظاهرة إطلاق النار وانتشار الأسلحة في البلدات العربية البدوية. وحتى الآن، اعتُقل تسعة مشتبهين بالتورط في حوادث إطلاق نار، على أن تتوسع الحملة خلال الأيام المقبلة.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية

