“أطلع بره”.. الوزير المتطرف بن غفير يهدد بدو النقب (فيديو)

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير استفزازاته خلال زيارته لقرية اللقية العربية في النقب، بالتزامن مع انطلاق حملة الشرطة الجديدة تحت اسم “نظام جديد”، التي أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة في بلدات المنطقة.

"اطلع بره".. وزير الأمن القومي إيتمار #بن_غفير يدخل في مشادة مع عضو الكنيست الإسرائيلي وليد الهواشلة خلال زيارته لقرية "اللقية" في #النقب وسط هتافات مستنكرة من سكان القرية. وبن غفير يرد: "أنا صاحب المنزل هنا"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6NvueZMOjf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2025

وخلال الزيارة، اندلع اشتباك كلامي حاد بين بن غفير وعضو الكنيست عن القائمة الموحدة وليد الهواشلة، حيث أطلق بن غفير تصريحات استفزازية قال فيها موجهاً حديثه للحضور: “من هو سيئ سنسحقه، جئت لأتعامل مع من هو سيئ، أنا لا أخاف منكم أنا صاحب المكان هنا”، ما زاد التوتر في أجواء البلدة.

ورد الهواشلة قائلا: “يا عنصري، لم تفعل شيئا حيال جرائم القتل في المجتمع العربي”، وأضاف: “أنت هنا فقط لإثارة الاستفزازات”.

وسرعان ما تعالى الهتاف ضد بن غفير حيث طالبه السكان بالخروج.

وكانت حملة “نظام جديد” قد بدأت نهاية الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تستهدف ظاهرة إطلاق النار وانتشار الأسلحة في البلدات العربية البدوية. وحتى الآن، اعتُقل تسعة مشتبهين بالتورط في حوادث إطلاق نار، على أن تتوسع الحملة خلال الأيام المقبلة.