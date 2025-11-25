أمطار غزيرة تؤدي إلى انهيار جزئي بجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية (فيديو)

تسببت أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، في انهيار جزئي بجدار الفصل العنصري قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب انهيارات ترابية في طرق وسط الضفة.

وأدَّت السيول الناتجة عن أمطار جرّاء منخفض جوي تشهده المنطقة إلى انهيار جزء من جدار الفصل جنوبي الخليل.

وأظهر مقطع مصور تدميرا كاملا لجزء من الجدار المشيد من الخرسانة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن “الجيش بدأ بمعالجة المشكلة، في حين تقوم إدارة الحدود حاليا بتقييم الأضرار والإجراءات اللازمة لإصلاح الجدار”.

وأفادت بأنه “صدرت تعليمات للجيش بتوفير تدابير أمنية عند الجزء المنهار لمنع التسلل عبر الفتحة التي نشأت”.

وتشهد فلسطين المحتلة، منذ صباح الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة، وسط تحذيرات من السيول في المناطق المنخفضة، واحتمال حدوث مزيد من الانهيارات في الطرق.

وجدار الفصل العنصري أقامته سلطات الاحتلال للفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وبدأت تشييده عام 2002، في حين اتخذت محكمة العدل الدولية عام 2004 قرارا استشاريا يقضي بإدانته وتجريمه.