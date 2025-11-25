إخماد حريق إثر انفجار صاروخ من مخلفات الحرب على قطاع غزة (فيديو)

نشر الدفاع المدني في قطاع غزة صورا تُظهر آثار انفجار صاروخ من مخلفات الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُظهر المقطع أفرادا تابعين للدفاع المدني وهم يخمدون حريقا اندلع إثر الانفجار.

وذكر الدفاع المدني أن أفراده نقلوا مصابين من موقع الانفجار في مخيم للنازحين بالقرب من أبراج الفيروز بالشاطئ الشمالي.

وقال إنه جرى إخلاء الموقع من المواطنين حفاظا على سلامتهم، بعد أن اندلع حريق في عدد من الخيام.