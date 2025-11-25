ترامب: اتفاق “قريب جدا” بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة باتت “قريبة جدا” من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في تصريح لترامب في البيت الأبيض “الأمر ليس سهلا، لكن أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. سنرى”.

والأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدَّثة.

مناقشة النقاط الحساسة

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للمضي قدما في اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة، وإنه على استعداد لمناقشة النقاط الحساسة مع الرئيس ترامب في محادثات قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.

وألقى زيلينسكي خطابا أمام ما يُسمى “تحالف الراغبين”، حث فيه الزعماء الأوروبيين على وضع إطار عمل لنشر “قوة طمأنة” في أوكرانيا ومواصلة دعم كييف ما دامت موسكو لا تبدي استعدادا لإنهاء حربها.

في السياق، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “روسيا تفتقر بوضوح إلى الرغبة في وقف إطلاق النار” في أوكرانيا، داعيا إلى مواصلة الضغط على موسكو للتفاوض.

وقال ماكرون بعد اجتماع عبر الإنترنت لما يُعرف باسم تحالف الراغبين “روسيا تفتقر بوضوح إلى الرغبة في وقف إطلاق النار” ولم تُبدِ أي “رغبة في مناقشة” مسودة الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا التي عُدِلت بعد محادثات بين الأمريكيين والأوكرانيين والأوروبيين في جنيف، نهاية الأسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضح أن فرنسا ستضع اللمسات الأخيرة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على حل لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا، في إشارة إلى الأصول الروسية المجمدة.

وأضاف ماكرون أن أوكرانيا بحاجة إلى “سلام جاد يحترم القانون الدولي”.

الصيغة الرسمية لخطة السلام

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنهم منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلا “ننتظر من الجانب الأمريكي أن يشاركنا الصيغة الرسمية لخطة السلام”.

جاء ذلك في تصريح لصحفيين روس، الثلاثاء، حيث أشار إلى أن موسكو تتابع التقارير الإعلامية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وأضاف “نفهم أنه أُجريت بعض التعديلات على النص الذي ظهر. وفي مرحلة ما، من المحتمل أن تكون لدينا اتصالاتنا مع الأمريكيين، ونتسلم الخطة رسميا. وحتى الآن لا جديد”.

وأوضح بيسكوف أن “هناك الكثير من المعلومات المتضاربة المنتشرة بشأن هذه الخطة”، مضيفا “ننتظر من الجانب الأمريكي أن يشاركنا الصيغة الرسمية لخطة السلام. سنبقى منفتحين تماما على عملية التفاوض، ونرغب في تحقيق أهدافنا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية”.

وذكَّر بأن المفاوضات التي جرت في إسطنبول عام 2022 توقفت من طرف أوكرانيا، قائلا “يمكنكم أن تلاحظوا أن الوضع يتطور الآن بشكل مختلف بعض الشيء. وبناء على هذا المشروع الذي طرحه ترامب، تتواصل الجهود بين الأوكرانيين والأمريكيين”.

وأكد بيسكوف أن “الخطة التي أعدتها إدارة ترامب قد تشكل أساسا جيدا للتفاوض”.

وفيما يتعلق بمشاركة أوروبا في هذه العملية، قال بيسكوف “من الصعب الحديث عن هيكلية الأمن الأوروبي دون مشاركة الأوروبيين، وفي مرحلة ما ستكون مشاركتهم ضرورية بالطبع”.

والجمعة، نشرت وكالة أسوشيتد برس نسخة من خطة مكونة من 28 بندا، قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلّي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهائيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تَعُده كييف تدخلا في شؤونها.