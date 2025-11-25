سوريا تعلن تفكيك خلية “تابعة لتنظيم الدولة” وضبط أسلحة وذخائر (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، تفكيك “خلية تابعة لتنظيم الدولة” في منطقة عفرين بمحافظة حلب شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوزارة في بيان على حسابها بمنصة تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني.

ووفق البيان، قال عبد الغني “انطلاقا من التزامنا الوطني بحماية أمن المحافظة وسلامة المواطنين، نفذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة”.

وأضاف “تمكنت الوحدات المختصة من تفكيك الخلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورطين (لم يحدده) في أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

وتابع “كما أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصصة للتصنيع، إضافة إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات”.

وأكد عبد الغني أن “هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين”.

وشدد على أن “الوحدات الأمنية ماضية في أداء مهامها بحزم حتى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حلب وسائر أنحاء الوطن”.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة في 2014.

ومنذ تأسيسه قبل 11 عاما، نفذ التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة عمليات عسكرية ضد التنظيم في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن دمشق لم تكن طرفا فيه.