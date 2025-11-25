شاهد: سرايا القدس تسلم رفات أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر

استلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر طواقم الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جثمان أسير تم تسليمه من فصائل المقاومة داخل قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد خاصة بالجزيرة مباشر تظهر لحظة تسليم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رفات أحد الأسرى الإسرائيليين إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط قطاع غزة، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، جرى التسليم في منطقة دير البلح، حيث وصلت فرق الصليب الأحمر إلى الموقع وتسلمت التابوت الذي يحوي الرفات قبل نقله عبر معبر كيسوفيم.

وفي بيان مشترك، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال والمتحدث باسم جهاز الأمن العام أن الصليب الأحمر أبلغهم بتسلم “تابوت أحد الأسرى القتلى”، وأنه نقل فورا إلى قوات الجيش داخل القطاع، مطالبين حركة حماس بـ”الالتزام التام ببنود الاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة ما تبقى من الأسرى القتلى”.

ومع هذه العملية، تقول الفصائل الفلسطينية إنها سلّمت منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 28 آخرين، تمثل كامل ما لديها من جثامين الأسرى.

غير أن إسرائيل تقول إن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وإن بعض الرفات ليست جديدة، بل تعود لأسير سبق انتشال جثته، مشيرة إلى أن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بتسلم “كل ما تبقى من الجثامين”.