غزة تغرق في خيامها وحماس تؤكد أن جهود العالم لم تفلح في التخفيف من الكارثة بسبب الحصار الإسرائيلي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن سكان قطاع غزة “يغرقون مجددا في خيامهم” جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، مشيرا إلى أن “جهود العالم لم تفلح في التخفيف من الكارثة بسبب الحصار الإسرائيلي”.

وأضاف قاسم الثلاثاء، أن الحركة “تطالب الجميع بالتحرك أمام المأساة الإنسانية غير المسبوقة” التي يعيشها القطاع، خاصة مع غرق الخيام التي تؤوي آلاف النازحين وسط ظروف قاسية وتدهور متواصل في الأوضاع المعيشية.

وتسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، الثلاثاء، في غرق عشرات من خيام النازحين الفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال جهاز الدفاع المدني بغزة، إن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في غرق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع، محذرا من تساقط أبنية استهدفتها إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، تعقيبا على المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، إن مياه الأمطار تسببت في إغراق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع.

وحذر من وجود مئات البلاغات عن مخلفات إسرائيلية خطيرة جرفتها مياه السيول إلى مناطق مأهولة، مما يشكل خطرا على حياة الأهالي.

وأكد أن قدرات الدفاع المدني “معدومة، ولا نمتلك مضخات لسحب المياه، وآلاف المباني الآيلة للسقوط تهدد حياة الفلسطينيين”، جراء غزارة الأمطار.