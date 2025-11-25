كاميرا الجزيرة مباشر ترصد مسجد السيد هاشم في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عبر صور درون لقطات جديدة لمسجد السيد هاشم في المنطقة الشمالية من مدينة غزة، وهو أحد أقدم وأبرز المعالم الدينية في القطاع، ويعد من المساجد التاريخية التي حافظت على حضورها المعماري والديني منذ قرون قبل أن يتعرض للقصف الإسرائيلي خلال حرب 2024.

يقع المسجد في حي الدرج بمدينة غزة القديمة، على مسافة تقارب الكيلو متر واحد من المسجد العمري الكبير، وقد ورد في الموسوعة الفلسطينية أن المماليك هم على الأرجح أول من أنشأه، قبل أن يعاد تجديده في عهد السلطان العثماني عبد المجيد عام 1830.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن المسجد كان يضم مدرسة أسسها المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين من مال الوقف، وقد تعرض لقذيفة خلال الحرب العالمية الأولى دمرته جزئيا، لكن المجلس أعاد ترميمه وإعادته إلى حال أفضل مما كان عليه.

تصميم معماري فريد

وتبلغ مساحة المسجد نحو 2371 مترا مربعا، ويتميّز بتصميم معماري فريد يعتمد على تقاطع الأقبية لتغطية قاعة الصلاة الرئيسية ذات الشكل المربع، إضافة إلى 3 أروقة واسعة تتوزع حول صحن مكشوف في الوسط، ما يجعل المسجد مثالا نادرا للعمارة الإسلامية في غزة التاريخية.

ويضم المسجد تحت قبته ضريحا يرجح كثير من المؤرخين أنه يعود إلى السيد هاشم بن عبد مناف، جد النبي محمد ﷺ، ما أكسبه مكانة خاصة لدى أهالي غزة وزواره من مختلف أنحاء فلسطين.

وكان المسجد قد تعرض لقصف مباشر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2024، الأمر الذي ألحق أضرارا معمارية جسيمة به.