سوريا.. مقتل شرطي في استهداف حاجز بريف السويداء الغربي
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء، بمقتل عنصر وإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف “خارجين عن القانون لحاجز في ريف السويداء الغربي”.
بدورها، أدانت وزارة الداخلية الاعتداء “الذي استهدف حاجزًا أمنيًا في ريف السويداء الغربي”.
وذكرت الوزارة في منشور على “إكس” أن “عصابات خارجة عن القانون” هي التي استهدفت الحاجز الأمني، مما “أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم واجبهم”.
وأضافت الوزارة أن الوحدات التابعة لها تعاملت “مع مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العصابات”.
وأكدت الوزارة أن “هذه الاعتداءات تهدف فقط إلى زعزعة الأمن واستقرار حياة المدنيين في محافظة السويداء”.
