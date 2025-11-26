قادة “تحالف الراغبين” يدعمون جهود ترامب لوضع حد للحرب في أوكرانيا

أعرب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن دعمهم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وقال القادة عقب اجتماع لقادة “تحالف الراغبين” الذي يضم عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا، الثلاثاء، إن أي حل يجب أن يشمل أوكرانيا بشكل كامل، كما يجب ألا يتم تغيير الحدود بالقوة.

وذكر القادة أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على تسريع العمل المشترك للمضي قدما في التخطيط بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة “للمضي قدما” في “إطار عمل” جديد مع خطة الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي لقادة “تحالف الراغبين” إن مبادئ الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب قد تؤدي إلى اتفاقيات أعمق.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه كلف المبعوث الخاص ستيف ويتكوف بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “لم يتبق سوى بعض نقاط الخلاف”، مشيرا إلى أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيلتقي الجانب الأوكراني.