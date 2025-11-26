مقتل 5 مدنيين في انفجار ببلدة كفر تخاريم في إدلب (فيديو)

قُتل 5 مدنيين وأصيب 9 آخرون اليوم الأربعاء في انفجار عنيف وقع في مستودع أسلحة داخل بلدة كفر تخاريم بريف إدلب الغربي شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي بالمحافظة.

ونقلت قناة الإخبارية السورية عن أحد المسؤولين أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، بينما تبذل فرق الدفاع المدني جهودا متواصلة لانتشال العالقين رغم الدمار الواسع الذي خلفه الانفجار.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن أسباب الانفجار لم تتضح حتى الآن، مشيرا إلى أن الانفجار وقع داخل منطقة مأهولة وتسبب بأضرار مادية واسعة في محيط الموقع.

أضرار كبيرة

كما أفادت وكالة الأناضول بأن سحبا كثيفة من الدخان غطت سماء البلدة فور وقوع الانفجار، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان وسط حالة من الذعر بين السكان.

وذكر “تلفزيون سوريا” نقلا عن مصادر محلية أن الحادثة وقعت في مستودع ذخيرة، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من أشجار الزيتون في المنطقة المحيطة.

يذكر أن أكثر من 10 مستودعات أسلحة شهدت انفجارات مشابهة خلال العام الماضي في مناطق متفرقة من سوريا، وغالبا ما تعزى هذه الحوادث إلى سوء التخزين أو ارتفاع درجات الحرارة أو أخطاء في التعامل مع المواد المتفجرة.