ياسر العطا: مستعدون للتفاوض مع الدعم السريع.. وهذه شروطنا

أعرب الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش في السودان، عن استعداد الجيش للتفاوض مع قوات الدعم السريع، لكنه شدد على تمسك الجيش بعدة أمور.

وقال العطا، خلال مخاطبته حفل تخريج متطوعين بمدينة الأبيض غربي السودان الخميس، إن أي عملية تفاوض يجب أن تضمن انسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات خارج المدن الرئيسية في ولايتي جنوب وشرق دارفور، وسيطرة الحكومة على المعابر الدولية والمطارات في كل أنحاء البلاد.

كما شدد العطا على ضرورة تسليم قوات الدعم السريع الأسلحة والمعدات القتالية للجيش وجانب خروج المقاتلين الأجانب الذين يساندون الدعم السريع من السودان.

وقال عضو مجلس السيادة إنه يجب تشكيل لجنة ميدانية من ضباط الجيش للتباحث مع نظرائهم من الدعم السريع بشأن أوضاع من تبقى من قواتهم، إضافة إلى لجنة قانونية لتقديم كل من يواجه بلاغات إلى القضاء، مع النظر في إمكانية دمج من لم تثبت عليه تهم في القوات النظامية أو تسريحه.

وذكر العطا أنه لا مكان لـ “آل دقلو” في السودان حاليًا أو مستقبلًا، مؤكدا أنهم سيُلاحقون عبر القضاء.