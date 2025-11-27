الإخوان المسلمون يرفضون قرار ترامب ويصفونه بالمسيس

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، أمس الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2025، والخاص بالنظر في تصنيف بعض كيانات الجماعة كتنظيمات إرهابية.

وأكدت الجماعة أن القرار يمثل تراجعا عن تقييمات سابقة لحكومات ديمقراطية، من بينها الولايات المتحدة، التي خلصت جميعها إلى عدم وجود أي أدلة تثبت ارتباط الجماعة بالإرهاب.

وقالت الجماعة إن الحقائق لم تتغير، وإن ما تبدل هو مستوى الضغط الخارجي، خصوصا من دول مثل إسرائيل، بهدف دفع الإدارة الأمريكية لاعتماد سياسات تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الأمريكي.

وأضاف البيان أن هذا التوجيه يتعارض مع مبدأ “أمريكا أولا” الذي أكد عليه الرئيس دونالد ترامب مرارا، ويعكس تأثير شبكات ضغط أجنبية تسعى لتصدير معاركها السياسية إلى واشنطن.

وأكدت الجماعة أن الأمر التنفيذي ذو دوافع سياسية ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني، موضحة أن التنظيمات الإخوانية في العالم كيانات مستقلة تشترك في مبادئ فكرية عامة، لكنها تعمل بشكل منفصل وتلتزم بالقوانين المحلية.

وشدد الإخوان المسلمون على أن الحركات المشار إليها في التوجيه الرئاسي لها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والديني والسياسي السلمي، والالتزام بالعمليات الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن الحزب السياسي المنبثق عن الجماعة وصل إلى الحكم في مصر عبر أول انتخابات حرة بعد الثورة. وأوضحت أن الجماعة عملت خلال تلك الفترة مع الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار ودعم جهود السلام.

سابقة خطيرة

وحذرت الجماعة من أن القرار يشكل سابقة خطيرة، وأن تصنيفها كمنظمة إرهابية سيقوض الأمن القومي الأمريكي ويزعزع الاستقرار الإقليمي، كما سيشجع أطرافا تسعى إلى تبرير القمع والعقوبات الجماعية ضد ملايين المستفيدين من أنشطتها الاجتماعية والخيرية.

وشددت على ضرورة التزام واشنطن بمبادئ الشفافية والإجراءات القانونية، داعية الإدارة الأمريكية إلى التواصل المباشر مع ممثلي الحركات المعنية بدلا من الاعتماد على حكومات أجنبية لها مصالح سياسية واضحة.

وأكدت الجماعة استعدادها للطعن قانونيا في القرار، والتعاون مع الإدارة الأمريكية بحسن نية.

وأوضحت الجماعة أنها لا تمتلك فروعا أو نشاطا تنظيميا داخل الولايات المتحدة ولا ترتبط بأي كيان أمريكي ماليا أو تشغيليا، معتبرة أن الادعاءات حول وجودها في الداخل الأمريكي مجرد نتاج لحملات تضليل قادتها مؤسسات معادية للإسلام.

أمر تنفيذي

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح ملف تصنيف الإخوان، بعد توقيعه أمرا تنفيذيا جديدا يلزم المؤسسات الأمريكية بإعداد تقارير خلال 30 يوما، على أن تتبعها فترة 45 يوما لاتخاذ إجراءات عملية قد تشمل إدراج فروع للجماعة في دول مثل مصر وليبيا والأردن على قوائم الإرهاب.

ووفق بيان البيت الأبيض، فقد أوعز ترامب لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بدء الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يقدما تقريرا مشتركا يتضمن تقييمات استخبارية وقانونية خلال الفترة المحددة.

وأكدت جماعة الإخوان في ختام بيانها التزامها بالعمل السلمي منذ تأسيسها عام 1928، وبالقيم الإسلامية المعتدلة، واستمرارها في جهودها المدنية والخيرية، مشيرة إلى أن أي مراجعة عادلة ستثبت عدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتصنيفها.

وجماعة الإخوان المسلمون هي جماعة إسلامية، تهدف إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كل مظاهر الحياة من منظور إسلامي شامل في الدول التي تنتشر فيها.