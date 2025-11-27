الجبهة الديمقراطية: إعادة إعمار شرق غزة فقط ابتزاز سياسي يخدم الاحتلال

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأحاديث المتكررة في بعض الأوساط السياسية حول البدء بإعادة الإعمار في المناطق الشرقية من قطاع غزة الواقعة خلف “الخط الأصفر” الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الطرح “يشكل ابتزازا رخيصا يهدف لفرض شروط الاحتلال وحرمان باقي مناطق القطاع من حقوقها الإنسانية والسياسية”.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن هذه الأطروحات تتجاهل صمود الشعب الفلسطيني الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية طوال عامين، وتمسكت جماهيره بأرضها رغم القصف والدمار والتهجير والمعاناة الشديدة، مؤكدة أن هذه الأساليب لن تُضعف إرادة الشعب ولا تمسكه بحقوقه.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه من “الخطورة البالغة” السماح لدولة الاحتلال بالتدخل في مستقبل القطاع أو إخضاع الاحتياجات الإنسانية من الإغاثة إلى إعادة الإعمار لمعايير سياسية تمس وحدة غزة والضفة الغربية ووحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه العليا.

خداع وتزوير للحقائق

ولفتت الجبهة إلى أن الحديث عما يسمى بـ”المنطقة الخضراء” في شرق غزة، في حين يواصل الاحتلال تدميرها بالأطنان من المتفجرات، هو خداع وتزوير للحقائق ومحاولة لتجميل صورة الاحتلال وتبرير جرائمه، عبر الإيحاء بأن “النعيم” تحت الاحتلال و”الجحيم” حيث المقاومة والصمود الوطني.

وشددت الجبهة على ضرورة وضع حد لهذه الأطروحات “غير المجدية”، والإسراع في تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة ضمن تفاهم فلسطيني شامل يضمن وحدة الأراضي ويفشل أية مشاريع بديلة.

كما دعت إلى نشر قوة استقرار على خطوط التماس مع الاحتلال، ووقف عدوانه على السكان، والعمل الجاد على توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة، وعلى رأسها الحماية من البرد والأمطار وأمراض الشتاء، إضافة إلى تأمين الغذاء والخدمات الصحية اللازمة لأهالي القطاع.