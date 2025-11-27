بعد موجة خطف واسعة.. نيجيريا تعلن حال طوارئ أمنية

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأربعاء، الطوارئ الأمنية على مستوى البلاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد عمليات الخطف التي استهدفت أكثر من 350 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية في عدد من الولايات النيجيرية.

وقال تينوبو في بيان إن الشرطة ستجند 20 ألف عنصر إضافي، ليرتفع إجمالي عدد أفرادها إلى 50 ألفا، على أن تستخدم معسكرات هيئة الخدمة الوطنية للشباب كمراكز تدريب مؤقتة. كما أمر بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحراسة كبار الشخصيات وإخضاعهم لتدريب مكثف قبل إعادة نشرهم في المناطق المتضررة أمنيا.

وأوضح الرئيس أنه منح وكالة الاستخبارات الداخلية الإذن بنشر جميع حراس الغابات المدربين “للقضاء على الإرهابيين وقطاع الطرق المتحصنين في الغابات”، مع تكليف الوكالة بتجنيد عناصر إضافية لمراقبة المناطق الحرجية التي تشكل ملاذًا للجماعات المسلحة.

وأكد تينوبو ضرورة توفير حماية دائمة للمساجد والكنائس، خصوصا في المناطق المعرضة للمخاطر.

سلسلة عمليات خطف

وتشهد ولايات نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، سلسلة عمليات خطف لم تتبن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، ومنها اختطاف أكثر من 300 طالب ومعلم من مدرسة كاثوليكية، وخطف 25 تلميذة مسلمة من مدرسة ثانوية، و38 مصليا من كنيسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 25 تلميذة و38 من المصلين و50 طالبا، فيما لا يزال مصير عشرات المخطوفين مجهولا.