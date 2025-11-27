حريق هائل يودي بعشرات القتلى في هونغ كونغ والمئات في عداد المفقودين

ارتفعت حصيلة ضحايا أسوأ حريق تشهده هونغ كونغ منذ نحو 8 عقود إلى 83 قتيلا، في وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها لإخماد النيران والبحث عن أكثر من 250 مفقودا داخل مجمع سكني ضخم أتت ألسنة اللهب على معظم أبراجه.

وذكرت الحكومة أن فرق الطوارئ عالجت 76 مصابا بينهم 11 من عناصر الإطفاء، بينما يواجه المسعفون صعوبات في الوصول إلى بعض الطوابق بسبب الحرارة المرتفعة وانتشار الدخان الكثيف.

واندلع الحريق، أمس الأربعاء، في منطقة تاي بو شمال المدينة، ليأتي على 7 من الأبراج السكنية الثمانية للمجمع المعروف باسم “وانغ فوك”، الذي يضم 1984 شقة ويخضع لأعمال تجديد واسعة منذ أشهر.

وتشير السلطات إلى أن السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في الصيانة أسهمت في سرعة انتشار النيران.

وقال نائب قائد شرطة هونغ كونغ إنه “من الضروري تسريع الانتقال الكامل إلى السقالات المعدنية”، بينما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم “إهمالا جسيما” بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال في موقع الصيانة.

ووفق خدمات الطوارئ، جرى إخماد النيران في 4 مبان والسيطرة عليها في 3 أخرى، فيما بقي برج واحد بمنأى عن الحريق. ومن بين الضحايا رجل إطفاء يبلغ من العمر 37 عاما.

وأفادت لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد بتشكيل فريق عمل للتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بمشروع التجديد الرئيس للمجمع، مؤكدة أن الحريق خلّف أثرا كبيرا في الرأي العام.

وتحدث شهود عن مشاهد مروعة ومحاولات يائسة لإنقاذ السكان، بينهم العديد من كبار السن ضعيفي الحركة، فيما استقبلت ملاجئ مؤقتة أكثر من 900 شخص جرى إجلاؤهم، وتجمع مئات المتطوعين لتقديم الدعم والمساعدة.

من جهته، قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى بذل كل جهد ممكن لإخماد الحريق وتقليل الخسائر، في حين أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن تضامنه مع المصابين وذوي القتلى.

ويعد هذا الحريق الأسوأ في هونغ كونغ منذ عام 1948، حين أدى انفجار أعقبه حريق إلى مقتل 135 شخصا، في مدينة تُعد من الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث يبلغ متوسط الكثافة أكثر من 7100 نسمة في الكيلو متر المربع.