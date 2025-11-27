معلومات جديدة عن المشتبه به في هجوم واشنطن

تكشفت فصول جديدة في قضية إطلاق النار التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المشتبه فيه، المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال (29 عاما) سبق أن عمل مع القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في أفغانستان قبل إجلائه إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن لاكانوال وصل إلى الأراضي الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2021 عقب الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مدير الـ”CIA” السابق جون راتكليف أن المشتبه فيه خدم إلى جانب القوات الأمريكية في قندهار، إحدى أهم القواعد العسكرية خلال الحرب.

وأشارت شبكة “NBC” إلى أن لاكانوال خدم 10 سنوات في الجيش الأفغاني إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية، وكان يعمل مؤخرا في شركة “أمازون”.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، دخل في إطار برنامج “Operation Allies Welcome”، قبل أن يحصل على اللجوء في إبريل/نيسان الماضي، بعد 3 أشهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم ظهر أمس الأربعاء على بُعد عدة مربعات من البيت الأبيض، حيث فتح المشتبه فيه النار على عنصرين من الحرس الوطني المكلفين بدوريات راجلة، وهي مهمة أمر بها الرئيس دونالد ترامب قبل أشهر. وأصيب العنصران بجروح بالغة ونُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أُصيب المهاجم خلال تبادل إطلاق النار قبل اعتقاله.

ووصف مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الهجوم بأنه “كمين”، وقاد فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التحقيقات لتحديد دوافع المهاجم وما إذا كانت له صلات بجهات خارجية.

ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة، بينما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي جمع الأدلة واستجواب معارف المشتبه فيه.

وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود دوافع شخصية أو نفسية، دون استبعاد أي فرضية في الوقت الراهن.