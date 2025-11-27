إصابة اثنين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض (فيديو)
أفادت السلطات الأمريكية، الأربعاء، بإصابة فردين من الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بعد تعرضهما لإطلاق نار في محيط البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد أعلنت في منشور على منصة “إكس” أن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في العاصمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكرت شرطة واشنطن في بيان لاحق أن إطلاق النار وقع قرب البيت الأبيض، وأن المشتبه في تنفيذه قد تم احتجازه، فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بالواقعة فور وقوعها، بينما كان في فلوريدا قبيل عطلة عيد الشكر.
وفي تطور متزامن، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وقف الرحلات المغادرة من مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن لمدة ساعة تقريبا “لأسباب أمنية”، وأشارت الإدارة إلى احتمال تمديد التوقف، دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.