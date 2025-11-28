إصابة جندي إسرائيلي بجروح في “حادث عملياتي” جنوبي غزة

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، في حادث عملياتي جنوب قطاع غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “أصيب مقاتل بجروح متوسطة في حادث عملياتي جنوبي غزة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم توضح الإذاعة التي أوردت النبأ باقتضاب طبيعة الحادث.

غير أن جيش الاحتلال عادة ما يستخدم عبارة حادث عملياتي للإشارة إلى حادث وقع خلال نشاط عسكري أو مهمة ميدانية، ولم ينتج عن اشتباك مباشر.

ووفق معطيات جيش الاحتلال، قُتل 923 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 471 في المعارك البرية في القطاع التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 6390 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 2982 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل هذه المعطيات “الجنود القتلى والجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية وإسرائيل“، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشاباك.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.